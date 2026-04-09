В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

8 апреля правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Ленинградской области ликвидировали интернет-ресурс, занимавшийся дистанционной торговлей запрещёнными веществами. Мероприятие проводилось силами управления по контролю за наркотиками ГУ МВД совместно с районным управлением Василеостровского района Петербурга.

В ходе оперативной разработки был задержан 24-летний житель города, подозреваемый в организации данного нелегального онлайн-магазина. Задержание произошло по адресу на Вилькицком бульваре.

При обыске в его квартире изъяты технические средства связи (компьютеры и телефоны), а также наркотическое средство — марихуана весом 0,32 грамма. Одновременно при осмотре виртуальной «витрины» магазина были обнаружены и изъяты две так называемые «закладки» с мефедроном. Общий вес изъятого вещества составил 1,87 грамма.

По факту выявленной деятельности следственным управлением УМВД по Василеостровскому району возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере с использованием сети Интернет).

Мужчина задержан в порядке, установленном 91-й статьёй Уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников преступной группы.