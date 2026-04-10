В Выборге задержали местного жителя, напавшего на прохожего

9 апреля, около 01 часа 30 минут к полицейским города Выборг поступило заявление от женщины, сообщившей об ограблении ее супруга. Инцидент произошел у дома №1 по улице Приморской, где в результате кулачной схватки мужчина лишился личных вещей.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции выяснили, что двое неизвестных, на почве внезапно возникшей ссоры, избили 34-летнего мужа заявительницы. После нападения нападавшие похитили у потерпевшего кошелек и ключи, и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).

В тот же день, в 10:50, в результате проведенных оперативно-розыскных действий, полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в совершении нападения. Мероприятия продолжаются для установления и задержания других причастных к преступлению лиц. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.