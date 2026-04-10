В Петербурге задержан дроп, обманувший пенсионерку из Невского района

Пенсионерка из Невского района стала жертвой мошенников, потеряв миллион рублей 6 апреля. 84-летняя женщина заявила в полицию, что ей позвонили неизвестные, сообщив о ДТП с участием ее родственника, и под этим предлогом заставили передать курьеру крупную сумму.

Спустя два дня, 8 апреля, правоохранители задержали 23-летнего выходца из Центральной Азии по улице Социалистической. Его подозревают в совершении этого преступления.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный, вероятно, причастен и к другому подобному случаю. Ранее 89-летний житель Октябрьской набережной также лишился 300 тысяч рублей, доверившись мошенникам, действовавшим по той же схеме.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ. Злоумышленник арестован в соответствии с процессуальными нормами.