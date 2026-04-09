В Петербурге задержали соучастника мошенников, обманувших пенсионерку

7 апреля сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали в квартире на проспекте Науки 20-летнего парня, подозреваемого в телефонном мошенничестве.

Согласно оперативной информации, он в разговоре по телефону уговорил пожилую женщину отдать «курьеру» 545 тысяч рублей под предлогом их декларирования.

В марте текущего года УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.

При обыске у задержанного изъяли: 7 мобильных телефонов, программатор, два ноутбука и SIM-карту.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для выявления сообщников и других преступлений фигуранта.