В Петербурге задержали соучастника мошенников, обманувших пенсионерку

В Петербурге задержали соучастника мошенников, обманувших пенсионерку

Опубликовал: Антон78
Сотрудники полиции задержали соучастника мошенников, обманувших пожилую петербурженку

7 апреля сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали в квартире на проспекте Науки 20-летнего парня, подозреваемого в телефонном мошенничестве.

Согласно оперативной информации, он в разговоре по телефону уговорил пожилую женщину отдать «курьеру» 545 тысяч рублей под предлогом их декларирования.

В марте текущего года УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.

При обыске у задержанного изъяли: 7 мобильных телефонов, программатор, два ноутбука и SIM-карту.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для выявления сообщников и других преступлений фигуранта.

