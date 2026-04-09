В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью

В конце декабря прошлого года следователи Главного следственного управления ГУ МВД России возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ из-за мошенничества с перерегистрацией права собственности на квартиру в доме №19 по Купчинской улице.

В ходе незаконных манипуляций 74-летняя владелица понесла убытки на 8 400 000 рублей.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России была задержана 63-летняя женщина, ранее осужденная за похожие преступления.

По данным оперативников, подозреваемая работала «черным» риелтором и выступала посредником в сделке по продаже жилья потерпевшей.

Злоупотребляя доверием, она организовала сложную цепочку с подставным покупателем, полностью контролируя процесс.

После завершения всех бюрократических этапов и зачисления выручки от продажи в банковскую ячейку, мошенница получила доступ к средствам и присвоила их.

При обыске в ее квартире в доме №10 по Пушкинской улице стражи порядка изъяли 12 мобильных телефонов, 3 планшета, 2 ноутбука, банковские карты и документы.

Задержание произведено по ст. 91 УПК РФ.