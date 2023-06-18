В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью

Вчера в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка на территории г.

Санкт-Петербурга и Псковской области задержаны трое, 45-летняя дама и двое ее ранее судимых подельников, подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью недееспособных петербуржцев.

45-летняя жительница г. Опочка Псковской области, 35-летний гражданин сопредельного государства и 53-летний житель деревни Либино Опочецкого района Псковской области подозреваются в том, что не позднее 23 декабря 2021 года задержанная жительница Опочки, имея умысел на хищение денежных средств потенциальной покупательницы квартиры в доме 2 по улице Ярослава Гашека в Санкт - Петербурге, заведомо зная о недееспособности собственника квартиры и выступая от его имени, осуществила сделку по переходу права собственности на приобретателя квартиры, получив денежные средства в сумме 6 300 000 рублей.

Однако впоследствии право собственности приобретателем квартиры было утрачено на основании решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга.

Тем самым приобретателю был нанесен ущерб

в особо крупном размере.

03.04.2023 СУ УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе задержания подозреваемых на территории Псковской области проведен обыск по месту жительства подозреваемых, при обыске изъяты 6 телефонов, 1 ноутбук, сим - и флеш-карты, банковские карты, документы,

имеющие значение для уголовного дела.

Все трое задержаны в соответствии сост. 91 УПК РФ.