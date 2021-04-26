Накануне днем к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от женщины о смерти бывшего супруга. Придя домой на Софийскую улицу, она обнаружила труп.
Прибывшим нарядом полиции по подозрению в убийстве задержан 20-летний сын заявительницы, курьер службы доставки «Яндекса». По версии следствия, во время ссоры, возникшей в результате длительного конфликта, он ножом ударил своего бывшего отчима, который от полученного ножевого ранения скончался на месте.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
В Купчино молодой парень зарезал бывшего отчима
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Опубликовал: Fedorov
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Во Фрунзенском районе Петербурга мный петербуржец подозревается в убийстве бывшего мужа своей матери.
Накануне днем к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от женщины о смерти бывшего супруга. Придя домой на Софийскую улицу, она обнаружила труп.
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