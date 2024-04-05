В Купчино ликвидировали подпольную наркоплантацию

3 апреля сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками Фрунзенского района задержали по месту жительства 29-летнего петербуржца, выращивавшего коноплю у себя в квартире.

В ходе обыска в квартире дома 102 по Будапештской улице полицейскими было обнаружено и изъято 74 куста наркосодержащего растения, а также два пакета с измельченным «урожаем», массой около 2,3 килограмма.

Кроме того, в ходе обыска изъято оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочный материал.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.