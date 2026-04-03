В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям

Ранним утром 1 апреля, около 08 часов 25 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что из окна дома 25 по улице Авиационной подростки стреляют по припаркованным автомобилям.

Прибывшие на место полицейские задержали19-летнего юношу, который открыл стрельбу из пневматического пистолета по припаркованным во дворе автомобилям. В результате обстрела пострадали три иномарки: Audi Q7, Сеат Леон, а также Москвич-3.

По предварительным оценкам, общий материальный ущерб, нанесенный владельцам авто, составил свыше полумиллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у стрелявшего пневматическое оружие, боеприпасы и газовый баллончик.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" (часть 2 статьи 167 УК РФ). В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.