В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки

Поздним вечером 2 апреля, около 23 часов к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 77-летней местной жительницы, проживающей на 18-ой линии Васильевского острова. Пенсионерка сообщила о факте мошенничества, жертвой которого она стала.

Потерпевшая пояснила, что дважды, 30 марта и 2 апреля, она передавала неизвестному курьеру денежные средства под предлогом их декларирования. Общая сумма переданных средств составила 2 316 554 рублей.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан 32-летний мужчина, не имеющий постоянного места работы и являющийся уроженцем Удмуртии.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.