В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов

Шестеро жителей Санкт-Петербурга задержаны по подозрению в культивировании наркосодержащих растений и незаконному сбыту запрещенных веществ. Операция, проведенная Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками полиции Василеостровского района, выявила организованную группу, занимавшуюся культивированием наркосодержащих растений и сбытом запрещенных веществ.

Подозреваемые, мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, арендовали четыре квартиры в различных районах города (на улицах Здоровцева, Планерной, Ивановской и на Ленинском проспекте). В этих помещениях они оборудовали плантации конопли для последующего изготовления и продажи наркотиков растительного происхождения. Среди задержанных трое занимались непосредственно выращиванием растений, а остальные трое – фасовкой и сбытом готовой продукции.

В ходе обысков в арендованных квартирах полицейские обнаружили и изъяли 162 куста конопли, около 16,5 килограммов растительной массы, а также оборудование для культивирования. Дополнительно, по местам жительства фигурантов, было найдено еще 1,6 килограмма частей наркосодержащих растений, а также каннабис, гашиш и кокаин общим весом более 100 граммов. Часть изъятых веществ направлена на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждены четыре уголовных дела по части 3 статьи 30 и статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и выявление возможных сообщников.