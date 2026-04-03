ента новостей

22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
20:56
В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
13:30
В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад
13:24
В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности
13:16
В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям
12:06
В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки
10:52
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов
20:06
На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
20:02
Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов
13:08
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026
13:04
На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД
12:56
В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса
12:51
В Петербурге с 4 апреля в двух района ограничат движение транспорта
12:33
В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона
12:26
В Красногвардейском районе выявили факт незаконной миграции
12:20
В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа
12:13
В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку
12:08
В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку
12:02
В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего
20:14
В Петербурге нового прокурора представили коллективу ведомства
20:07
Беглов обсудил с главой Республики Мордовия вопросы сотрудничества
19:59
Седьмая международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры»
19:57
В ТЮЗе пройдет XXVII Международный Брянцевский фестиваль
19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
11:44
В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда
10:09
В Петербурге задержали пособницу мошенников, обманувших пенсионерку из Металлстроя
10:05
На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры
23:36
На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов

В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Группу наркоплантаторов задержала полиция Петербурга. Изъято 162 куста конопли и более 18 килограмм частей растений и готовых запрещенных веществ

Шестеро жителей Санкт-Петербурга задержаны по подозрению в культивировании наркосодержащих растений и незаконному сбыту запрещенных веществ. Операция, проведенная Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками полиции Василеостровского района, выявила организованную группу, занимавшуюся культивированием наркосодержащих растений и сбытом запрещенных веществ.

Подозреваемые, мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, арендовали четыре квартиры в различных районах города (на улицах Здоровцева, Планерной, Ивановской и на Ленинском проспекте). В этих помещениях они оборудовали плантации конопли для последующего изготовления и продажи наркотиков растительного происхождения. Среди задержанных трое занимались непосредственно выращиванием растений, а остальные трое – фасовкой и сбытом готовой продукции.

В ходе обысков в арендованных квартирах полицейские обнаружили и изъяли 162 куста конопли, около 16,5 килограммов растительной массы, а также оборудование для культивирования. Дополнительно, по местам жительства фигурантов, было найдено еще 1,6 килограмма частей наркосодержащих растений, а также каннабис, гашиш и кокаин общим весом более 100 граммов. Часть изъятых веществ направлена на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждены четыре уголовных дела по части 3 статьи 30 и статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и выявление возможных сообщников.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

