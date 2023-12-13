В Ленобласти полицейские изъяли из вагончика более 3,6 кг мефедрона

Полицейские петербургского Главка пресекли производство синтетических наркотиков, которое было организовано в металлическом контейнере на одном из дачных участков Мшинского сельского поселения Лужского района Ленинградской области. Там же полицейские задержали троих жителей Северной столицы в возрасте от 40 до 43 лет, причастных к изготовлению зелья.

При осмотре помещения сотрудниками полиции было обнаружено и изъято различное лабораторное оборудование и посуда, респираторы, ёмкости с химреактивами и контейнеры с порошкообразным и кристаллообразным веществами, содержащими мефедрон общей массой свыше 3,6 кг.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.