22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
20:56
В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
13:30
В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад
13:24
В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности
13:16
В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям
12:06
В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки
10:52
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов
20:06
На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
20:02
Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов
13:08
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026
13:04
На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД
12:56
В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса
12:51
В Петербурге с 4 апреля в двух района ограничат движение транспорта
12:33
В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона
12:26
В Красногвардейском районе выявили факт незаконной миграции
12:20
В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа
12:13
В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку
12:08
В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку
12:02
В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего
20:14
В Петербурге нового прокурора представили коллективу ведомства
20:07
Беглов обсудил с главой Республики Мордовия вопросы сотрудничества
19:59
Седьмая международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры»
19:57
В ТЮЗе пройдет XXVII Международный Брянцевский фестиваль
19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
11:44
В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда
10:09
В Петербурге задержали пособницу мошенников, обманувших пенсионерку из Металлстроя
10:05
На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры
23:36
На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку

В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Приморского района Петербурга задержали дропа, обманувшая пенсионерку

43-летняя петербурженка была задержана полицейскими Приморского района Петербурга по подозрению в мошенничестве на сумму более двух миллионов рублей. Инцидент произошел 1 апреля, когда сотрудники полиции задержали женщину у дома №18 по улице Ильюшина.

По версии следствия, 25 декабря 2025 года 73-летняя пенсионерка, проживающая на улице Афанасьева, обратилась в полицию с заявлением о том, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный и под предлогом защиты сбережений уговорил передать курьеру 2 300 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время в отношении задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Все по теме: Приморский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх