В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку

43-летняя петербурженка была задержана полицейскими Приморского района Петербурга по подозрению в мошенничестве на сумму более двух миллионов рублей. Инцидент произошел 1 апреля, когда сотрудники полиции задержали женщину у дома №18 по улице Ильюшина.

По версии следствия, 25 декабря 2025 года 73-летняя пенсионерка, проживающая на улице Афанасьева, обратилась в полицию с заявлением о том, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный и под предлогом защиты сбережений уговорил передать курьеру 2 300 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время в отношении задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.