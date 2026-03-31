В центре Петербурга пьяный мужчина разгуливал с бензопилой

В ночь на 31 марта, примерно в 02:00, правоохранительные органы Центрального района Петербурга получили информацию о подозрительном мужчине, замеченном в Пушкинском сквере. По сообщениям граждан, он бегал по скверу с бензопилой, пытаясь ее запустить.

Незамедлительно прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Бензопила была изъята.

Задержанным оказался 50-летний гражданин, прибывший из Псковской области. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог дать внятных показаний относительно своих мотивов.

В настоящее время он находится в камере для административно задержанных, где приходит в себя. Полицейские рассматривают вопрос о его дальнейшей ответственности в соответствии с действующим законодательством.