В Петербурге иномарка сбила школьницу на электросамокате

Накануне вечером, 30 марта около 18 часов 40 минут, возле дома 15, расположенного по улице Десантников в Красносельском районе Петербурга, произошел инцидент. Молодой человек, 21-летний водитель автомобиля марки «IRAN-KHODRO», совершил наезд на 14-летнюю девочку.

ДТП случилось в зоне пешеходного перехода, где движение регулировалось светофором. Пострадавшая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал на самокате, взятом в аренду.

В результате ДТП несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту дорожного происшествия полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



