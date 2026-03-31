В поселке Белоостров дебошир распылил слезоточивый газ в салоне автобуса

29 марта к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о происшествии, случившемся у дома № 14 на Александровском шоссе. Сообщалось, что в салоне автобуса, следующего по маршруту № 494, произошла драка между двумя мужчинами.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что конфликт вспыхнул между 28-летним и 66-летним пассажирами из-за личной неприязни. В пылу ссоры молодой человек применил перцовый баллончик против своего оппонента.

Пострадавший, получивший ожоги глаз, был доставлен в медицинское учреждение.

30 марта, около 18:30, сотрудники уголовного розыска задержали у дома № 26 по улице Ломоносова 28-летнего уроженца республики Коми, подозреваемого в совершении данного преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по второй части статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый взят под стражу согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.