Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе мужчина брызнул из баллончика в лицо подростку

Во Фрунзенском районе мужчина брызнул из баллончика в лицо подростку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Во Фрунзенском районе полицейские задержали местного жителя, применившего в конфликте с подростком газовый баллончик

Вечером 15 марта, около 19:40, правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга получили сигнал о конфликте возле дома №10, корпус 2. Согласно сообщению, заявителя блокировали подростки, препятствуя его выходу из кафе.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что инцидент начался с того, что 40-летний мужчина оскорбительно высказался в адрес девушки, являющейся подругой 16-летнего школьника. Вследствие этого между мужчиной и юношей вспыхнул спор, в процессе которого подросток применил против своего оппонента газовый баллончик, распылив газ ему в лицо.

Полицейские задержали мужчину и доставили его в отделение.

По факту произошедшего отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства (часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

