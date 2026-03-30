В Ленобласти пьяного лихача, угнавшего иномарку задерживали со стрельбой

Житель Кировского района Ленинградской области, управлявший угнанным автомобилем Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения, был задержан после погони, в ходе которой сотрудники ДПС применили табельное оружие. Инцидент произошел в селе Шум.

Водитель, 18-летний юноша, при виде полицейских на улице Центральной предпринял попытку скрыться, игнорируя законные требования об остановке и создавая угрозу для других участников дорожного движения. Полицейские организовали преследование.

В соответствии с Федеральным законом «О полиции», для остановки нарушителя был произведен предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных выстрелов по автомобилю. Преследование завершилось на проселочной дороге между селом Шум и поселком Назия.

В результате применения оружия пострадал 21-летний пассажир автомобиля, получивший ранение плеча. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что Volkswagen Golf был угнан у 20-летнего владельца, заявившего об угоне в полицию. По факту угона автомобиля решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель, чье алкогольное опьянение составило 0,663 мг/л, будет привлечен к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление в состоянии опьянения и нарушение правил остановки транспортного средства.