ента новостей

20:22
В Петербурге пройдет ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России»
20:18
Концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР»
20:15
В День аиста на трассе Р-23 вновь гнездятся белые птицы
12:11
Женская сборная Герценовского университета досрочно стала чемпионом студенческих соревнований по футзалу
12:06
Во Всеволожске пресекли канал незаконной миграции
11:59
В Ленобласти пьяного лихача, угнавшего иномарку задерживали со стрельбой
11:34
В Ленобласти ветеренарного врача будут судить за взятки
09:55
В Петербурге задержали агрессивного пассажира автобуса с молотком
09:46
Безголевой старт динамовцев. «Динамо-СПб» — «Луки-Энергия» — 0:0
22:40
СКА обыграл ЦСКА со счетом 1:0
20:27
В Петербурге откроется прямой автобусный маршрут до Севастополя
20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
20:04
Благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо»
11:18
В Петербурге в честь 10-летия Росгвардии зажгут факелы Ростральных колонн и включат праздничную подсветку мостов
10:57
Полицейские задержали лихача, устроившего гонки с полицией в Невском районе
10:46
В Петербурге поймали пособника мошенников, обманеувших пенсионера с Оборонной улицы
10:40
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера из Колпино
10:35
В поселке Песочный задержали женщину, подозреваемую в поджоге
10:30
В Петербурге полицейские ликвидировали очередной узел связи украинских мошенников
19:47
В Петербурге инженеры-инспекторы Гостехнадзора осмотрели крупнейший аквапарк города
19:41
В Петербурге обсудили правовые основы взаимодействия государства и Церкви
19:35
Десять лет на сцене: музыкальную мистерию «Белый. Петербург» показали в сотый раз
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве младшего брата
14:19
В Петербурге задержали молодого человека, ограбившего подростка на улице Маршала Захарова
19:50
В Шушарах построили детский сад на 320 мест
19:47
С 27 марта в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
19:44
В Петербурге наградили выдающихся спортсменов и деятелей культуры
10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
10:31
В Кировске задержали двоих подозреваемых в краже из квартиры
10:28
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Сестрорецка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пьяного лихача, угнавшего иномарку задерживали со стрельбой

В Ленобласти пьяного лихача, угнавшего иномарку задерживали со стрельбой

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Нетрезвого лихача, угнавшего иномарку, задержали сотрудники ДПС в ходе погони со стрельбой в Кировском районе Ленобласти

Житель Кировского района Ленинградской области, управлявший угнанным автомобилем Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения, был задержан после погони, в ходе которой сотрудники ДПС применили табельное оружие. Инцидент произошел в селе Шум.

Водитель, 18-летний юноша, при виде полицейских на улице Центральной предпринял попытку скрыться, игнорируя законные требования об остановке и создавая угрозу для других участников дорожного движения. Полицейские организовали преследование.

В соответствии с Федеральным законом «О полиции», для остановки нарушителя был произведен предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных выстрелов по автомобилю. Преследование завершилось на проселочной дороге между селом Шум и поселком Назия.

В результате применения оружия пострадал 21-летний пассажир автомобиля, получивший ранение плеча. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что Volkswagen Golf был угнан у 20-летнего владельца, заявившего об угоне в полицию. По факту угона автомобиля решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель, чье алкогольное опьянение составило 0,663 мг/л, будет привлечен к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление в состоянии опьянения и нарушение правил остановки транспортного средства.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, угон
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-10-2024, 11:12
В Пушкине со стрельбой задерживали пьяного водителя
29-04-2024, 12:31
В поселке Винницы водителя - нарушителя задержали со стрельбой по колесам
2-09-2024, 09:28
В Ленобласти пьяного водителя задерживали с применением оружия
13-11-2025, 13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
1-08-2024, 14:48
В Петербурге со стрельбой задерживали нетрезвого водителя «Хендая»
18-03-2024, 13:43
В Ленобласти с погоней и стрельбой задерживали пьяного юношу на «Жигулях»

Происшествия на дорогах

27-03-2026, 20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
25-03-2026, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
24-03-2026, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
23-03-2026, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
Наверх