В Ленобласти ветеренарного врача будут судить за взятки

Расследование уголовного дела в отношении ветеринарного врача в городе Сосновый Бор завершено Следственным отделом по Ленинградской области. Ей предъявлены обвинения по статье 290, части 5, пункту «в» Уголовного кодекса РФ, касающейся получения крупной взятки должностным лицом, как лично, так и через посредника.

По данным следствия, обвиняемая получила в общей сложности 208 тысяч рублей. Эти средства были переданы за ускоренное оформление ветеринарно-сопроводительных документов для коммерческой организации. Взятка предназначалась за удаленное оформление или изменение документов без фактической проверки продукции, а также за общее покровительство при дальнейшей реализации этой продукции.

На данный момент собрана достаточная доказательная база, что позволило передать уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для дальнейшего рассмотрения.