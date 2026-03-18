В Петербурге водитель «Лэнд Ровера» распылил «перцовку» в результате дорожного конфликта

Накануне днем, 17 марта около 13 часов 20 минут к полицейским Красносельского района Санкт-Петербурга поступила информация о дорожном инциденте, произошедшем на перекрестке улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе.

Во время возникшего спора водитель внедорожника марки "Лэнд Ровер" применил перцовый баллончик против другого участника движения, после чего покинул место происшествия. Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью.

В течение нескольких минут разыскиваемый автомобиль был обнаружен полицейскими, а его 43-летний водитель задержан по адресу: поселок Стрельна, улица Фронтовая, дом 8.

Задержанный доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Впоследствии он был помещен в камеру для административно задержанных. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.