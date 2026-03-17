В Петербурге задержали подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт

В Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение 17-летнего юноши, ранее объявленного в федеральный розыск как без вести пропавшего. Подросток был обнаружен в одном из апарт-отелей Адмиралтейского района Петербурга.

Предварительно выяснено, что несовершеннолетний прибыл в Петербург из другого региона России по указанию неустановленных лиц. В апарт-отеле он занимался приобретением и активацией SIM-карт различных операторов. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли пять мобильных телефонов и свыше 100 SIM-карт, оформленных на подставных лиц.

По версии следствия, подросток устанавливал SIM-карты в телефоны и предоставлял удаленный доступ к ним третьим лицам с помощью специального программного обеспечения. Предполагается, что эти средства связи могли использоваться для регистрации и авторизации пользователей на различных интернет-ресурсах, включая государственные сервисы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 274.5 УК РФ (часть 2). Несовершеннолетний задержан. Расследование продолжается, ведется работа по установлению организаторов и других участников преступной схемы.