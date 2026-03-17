ента новостей

20:21
В Петербурге пройдет Международный форум объединённых культур
15:37
Премьера спектакля "Про любовь" в театре-фестивале "Балтийский дом"
15:34
Депутат Госдумы Виталий Милонов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
15:28
В Петербурге приступили к зачистке дворов после зимы
11:33
В Красногвардейском районе с 19 марта ограничат движение транспорта
10:51
В Петербурге при проектировании новых жилых комплексов будет учитываться создание парковочных мест для самокатов
10:42
В Петербурге задержали подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт
10:38
В Буграх мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета
10:34
В центре Петербурга задержали рецидивиста, обокравшего соседку по коммуналке
10:31
В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в краже украшений из магазина на Московском проспекте
19:48
В Петербурге начал работать информационный портал о перепланировках
19:45
В Петербурге состоялась презентация книги «Скорая помощь в блокированном Ленинграде»
19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
16:19
Выставка «Феноменология экстаза»
16:15
В Петергофе задержан стрелок из пневматического пистолета
16:13
В центре Петербурга задержали мигранта с запрещенным веществом
16:09
Пенсионер оказался в реанимации после инцидента молодым человеком у пекарни на проспекте Ветеранов
10:59
Во Фрунзенском районе мужчина брызнул из баллончика в лицо подростку
09:19
В Петербурге полицейские провели масштабный рейд на транспортной магистрали Васильевского острова
23:39
В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"
22:08
СКА всухую обыграл «Северсталь» в Санкт-Петербурге
15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
15:15
Открытие выставки «Форпост святой Руси»
13:50
В Курортном районе с 17 марта ограничат движение транспорта
13:48
В Петербурге проведена проверка в связи с обрушением штукатурки с фасада дома на Большой Морской
13:43
Житель Мурманской области до смерти избил своих знакомых в Купчино
13:36
В центре Петербургеа задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лиговского проспекта
13:11
В Шушарах задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с улицы Белы Куна
13:07
В Петербурге задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с проспекта Наставников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге задержали подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт

В Петербурге задержали подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские пресекли деятельность подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт

В Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение 17-летнего юноши, ранее объявленного в федеральный розыск как без вести пропавшего. Подросток был обнаружен в одном из апарт-отелей Адмиралтейского района Петербурга.

Предварительно выяснено, что несовершеннолетний прибыл в Петербург из другого региона России по указанию неустановленных лиц. В апарт-отеле он занимался приобретением и активацией SIM-карт различных операторов. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли пять мобильных телефонов и свыше 100 SIM-карт, оформленных на подставных лиц.

По версии следствия, подросток устанавливал SIM-карты в телефоны и предоставлял удаленный доступ к ним третьим лицам с помощью специального программного обеспечения. Предполагается, что эти средства связи могли использоваться для регистрации и авторизации пользователей на различных интернет-ресурсах, включая государственные сервисы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 274.5 УК РФ (часть 2). Несовершеннолетний задержан. Расследование продолжается, ведется работа по установлению организаторов и других участников преступной схемы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх