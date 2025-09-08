ента новостей

В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка

В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка

Полицейские разбираются в обстоятельствах смерти несовершеннолетней в апарт-отеле на Витебском проспекте

Вечером 7 сентября, около 19 часов 30 минут в дежурную часть полиции Московского района Петербурга поступило сообщение от административного сотрудника апарт-отеля, расположенного на Витебском проспекте. Сообщалось об обнаружении в одном из номеров отеля двух молодых людей без сознания, оба в крови. Незамедлительно на место происшествия была направлена оперативная группа полиции.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 15-летней девушки, зарегистрированной как жительница садоводческого товарищества «Звездочка» в городе Павловске, Пушкинского района. На теле погибшей были зафиксированы множественные колото-резаные ранения. В непосредственной близости от тела находился 18-летний молодой человек, прибывший из Южно-Сахалинска, в состоянии острого психоза с резанными ранами на руках.

По предварительным данным, установлено, что юноша пригласил знакомую девушку в арендованный номер, где в результате возникшего конфликта нанес ей многочисленные ножевые ранения. После совершения преступления подозреваемый причинил себе телесные повреждения и в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Нож, мобильный телефон погибшей и другие вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направлены на проведение экспертизы.

