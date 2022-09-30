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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, который обманом похитил у сети АЗС табачную продукцию

В Петербурге задержали мужчину, который обманом похитил у сети АЗС табачную продукцию

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала предпринимателя, который обманом похитил у сети АЗС табачную продукцию

Вчера около 12 часов дня возле дома 104 по Ленинскому проспекту, в Кировском районе Петербурга сотрудники регионального Управления уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 42-летнего индивидуального предпринимателя, который подозревается в хищении табачной продукции из маркетов АЗС одной сети.

Как выяснили оперативники, злоумышленник знал, что терминалы одного из банков, установленные на этих АЗС, производят автоматические операции по отмене ранее совершенной оплаты покупки. Воспользовавшись этой уловкой, коммерсант за полтора месяца совершил более 120 покупок сигарет на разных АЗС сети на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, при этом деньги сразу же возвращались обратно на счет афериста.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате обыска по месту проживания подозреваемого полицейские изъяли: 4 мобильных телефона, 5 сим-карт, 2 ноутбука, 5 флешек и 2 банковские карты. Изъятое заставляет подозревать полицейских, что подозреваемый может быть причастен и другим преступлениям.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество
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