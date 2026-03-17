В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в краже украшений из магазина на Московском проспекте

15 марта 2026 года около 14 часов 50 минут, к полицейским поступило заявление от директора ювелирного салона, расположенного по адресу: Московский проспект, дом 216. Заявитель сообщил о совершении хищения ювелирных изделий.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в магазин зашел неопознанный мужчина, который приобрел некоторые товары. Дождавшись момента, когда продавец отвлекся, злоумышленник открыл прилегающий стеллаж и похитил драгоценности.

Общий размер причиненного ущерба в настоящее время устанавливается.

16 марта, около 20:30, в районе дома 21 по улице Белы Куна сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Фрунзенскому району был задержан 43-летний местный житель, ранее имевший судимости. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

Задержанный доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий. Похищенные ценности изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.