В Петербурге задержали мужчину ограбившего цифровой магазин на Техноложке

Накануне днем около 15 часов 50 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего управляющего магазина, расположенного по адресу: Московский проспект, дом 25, о том, что около 15 часов 45 минут в помещение магазина вошел неизвестный, который нанес удар рукой в область головы продавцу-консультанту, 2001 года рождения, схватил со стеллажей свободной выкладки два «Мак Бука», после чего с места происшествия скрылся.

Незамедлительно по горячим следам около 23 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в хостеле, расположенном в доме 20/22 на улице Лабутина опергруппой по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний подозреваемый.

По данному возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.