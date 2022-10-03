В Кировском районе пьяный мужчина из пневматического пистолета произвел выстрел в оппонента

В минувшую субботу вечером к полицейским Кировского района Петербурга обратился гражданин, который заявил, что его избили и отобрали пистолет на ул. Стойкости, 29 к. 2.

Прибывшим на место происшествия нарядом ППС с непроникающим ранением правой голени обнаружен 24-летний неработающий мужчина и задержан 34-летний частный предприниматель, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры из пневматического пистолета произвел выстрел в оппонента (спустя несколько минут сам же и обратился в полицию с заявлением).

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.