В Петербурге поймали подозреваемого в кражах в доме по 5-му Предпортовому проезду

В отдел полиции Московского района Петербурга поступило заявление от том, что 12 апреля в период с 00 часов 30 минут по 06 часов 30 минут неизвестный, путем свободного доступа, проник в помещение в доме 2 по 5-му Предпортовому проезду, откуда похитил имущество на общую сумму 251 611 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В тот же день, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего местного жителя.

В ходе проведения дополнительных следственных действий полицейские установили причастность задержанного еще к двум эпизодам краж денег, совершенным по этому же адресу, на общую сумму 26 300 рублей.

По обоим фактам возбудили уголовные дела.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.