ента новостей

20:09
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»

Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
Акцию проводит «Единая Россия» в четвёртый раз ко Дню защитника Отечества

Александр Бельский, который занимает пост председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и является секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», стал участником благотворительной акции под названием «Тепло для Героя». Эта акция, проводимая по всей стране, приурочена к важному празднику — Дню защитника Отечества. В рамках этого мероприятия, Бельский передал для военнослужащих специальную коробку, в которой находились термокружки, теплые пледы и другие необходимые вещи, которые могут пригодиться в полевых условиях.

Александр Бельский поделился своим личным опытом, отметив, что во время своих поездок на передовую он на собственном примере убедился, как важно для бойцов чувствовать поддержку и внимание из родного города. «Это согревает их не меньше, чем хорошая печка», — сказал он. Он также подчеркнул, что для защитников важно знать, что их помнят и ждут дома, что они не одни, и что Петербург всегда рядом.

Акция «Тепло для Героя» имеет своей целью поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В рамках этого проекта собираются теплые вязаные вещи, такие как носки, шарфы, свитера, шапки и перчатки, а также продукты питания, которые могут долго храниться. Для бойцов, находящихся на передовой или проходящих лечение в госпиталях, также будут собираться добрые письма, открытки и детские рисунки, которые смогут поднять моральный дух военнослужащих и добровольцев. Все собранные грузы будут отправлены на фронт к 23 февраля.

Помимо сбора вещей и продуктов, активисты планируют проводить праздничные мероприятия в госпиталях, чтобы поддержать бойцов и создать для них атмосферу праздника. С каждым годом количество людей, присоединяющихся к этой акции, растет. За последние три года в проекте приняли участие 888 тысяч человек, которые собрали более миллиона писем и подарков. Также была оказана адресная помощь примерно 30 тысячам семей военнослужащих.

В Санкт-Петербурге в 2025 году к акции присоединилось более 550 горожан, включая депутатов, активистов, сторонников партии и молодежь, которые вместе подготовили около 6,5 тысячи подарков для военнослужащих. В этом году жителей Северной столицы приглашают участвовать в акции на площадках районных отделений «Единой России». Сбор необходимых вещей, таких как теплые вещи и продукты длительного хранения, а также подарков и поздравительных писем, будет продолжаться до 22 февраля. Все собранные предметы будут отправлены в зону СВО и в госпитали, где проходят лечение военнослужащие.

Региональное отделение «Единой России» активно призывает петербуржцев поддерживать тех, кто в данный момент выполняет боевые задачи в сложных полевых условиях. Все желающие могут внести свой вклад в эту важную инициативу, предоставив свои вещи и добрые пожелания для тех, кто защищает нашу страну. Эта акция не только помогает военнослужащим, но и объединяет людей, способствуя проявлению заботы и поддержки в трудные времена.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-01-2024, 20:22
Петербуржцы подготовят подарки и письма для участников СВО
23-01-2023, 16:44
Вязаные свитера, шапки, носки и варежки: в Петербурге собирают теплые вещи для военнослужащих в рамках акции «Единой России» «Тепло для героя»
23-10-2023, 14:36
Петербуржцы передают теплые вещи и письма для бойцов СВО
20-02-2024, 12:49
Из Петербурга в зону СВО отправилась праздничная почта, собранная участниками акции «Тепло для героя»
4-02-2025, 12:41
В Петербурге стартовала акция «Единой России» «Тепло для героя»
7-02-2023, 12:20
Ко Дню защитника Отечества петербуржцы могут передать теплые вещи и послания в зону СВО

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Сегодня, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Наверх