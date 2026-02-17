Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»

Александр Бельский, который занимает пост председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и является секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», стал участником благотворительной акции под названием «Тепло для Героя». Эта акция, проводимая по всей стране, приурочена к важному празднику — Дню защитника Отечества. В рамках этого мероприятия, Бельский передал для военнослужащих специальную коробку, в которой находились термокружки, теплые пледы и другие необходимые вещи, которые могут пригодиться в полевых условиях.

Александр Бельский поделился своим личным опытом, отметив, что во время своих поездок на передовую он на собственном примере убедился, как важно для бойцов чувствовать поддержку и внимание из родного города. «Это согревает их не меньше, чем хорошая печка», — сказал он. Он также подчеркнул, что для защитников важно знать, что их помнят и ждут дома, что они не одни, и что Петербург всегда рядом.

Акция «Тепло для Героя» имеет своей целью поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В рамках этого проекта собираются теплые вязаные вещи, такие как носки, шарфы, свитера, шапки и перчатки, а также продукты питания, которые могут долго храниться. Для бойцов, находящихся на передовой или проходящих лечение в госпиталях, также будут собираться добрые письма, открытки и детские рисунки, которые смогут поднять моральный дух военнослужащих и добровольцев. Все собранные грузы будут отправлены на фронт к 23 февраля.

Помимо сбора вещей и продуктов, активисты планируют проводить праздничные мероприятия в госпиталях, чтобы поддержать бойцов и создать для них атмосферу праздника. С каждым годом количество людей, присоединяющихся к этой акции, растет. За последние три года в проекте приняли участие 888 тысяч человек, которые собрали более миллиона писем и подарков. Также была оказана адресная помощь примерно 30 тысячам семей военнослужащих.

В Санкт-Петербурге в 2025 году к акции присоединилось более 550 горожан, включая депутатов, активистов, сторонников партии и молодежь, которые вместе подготовили около 6,5 тысячи подарков для военнослужащих. В этом году жителей Северной столицы приглашают участвовать в акции на площадках районных отделений «Единой России». Сбор необходимых вещей, таких как теплые вещи и продукты длительного хранения, а также подарков и поздравительных писем, будет продолжаться до 22 февраля. Все собранные предметы будут отправлены в зону СВО и в госпитали, где проходят лечение военнослужащие.

Региональное отделение «Единой России» активно призывает петербуржцев поддерживать тех, кто в данный момент выполняет боевые задачи в сложных полевых условиях. Все желающие могут внести свой вклад в эту важную инициативу, предоставив свои вещи и добрые пожелания для тех, кто защищает нашу страну. Эта акция не только помогает военнослужащим, но и объединяет людей, способствуя проявлению заботы и поддержки в трудные времена.