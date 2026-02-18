Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга

В день, посвящённый российским студенческим отрядам, который стал значимым событием для всех участников этого движения, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Почётное знамя, символизирующее высокие достижения и признание, лучшему студенческому отряду города по итогам 2025 года. Этой чести удостоился студенческий отряд «Скиф», представляющий Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Это знамя, присуждаемое за выдающиеся трудовые заслуги, стало важной наградой для отряда, который на протяжении года проявил себя как лучший среди всех, кто трудился на благо Санкт-Петербурга и его жителей.

В 2025 году в конкурсе на получение этой награды приняло участие рекордное количество отрядов — 17 ходатайств, что вдвое превышает количество участников по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о растущем интересе и активности студенческих отрядов в городе. Обращаясь к участникам торжественной церемонии, Александр Беглов отметил: «Вы достойно продолжаете дело своих предшественников. Сохраняете главные ценности движения: взаимовыручку, дружбу, любовь к труду». Он подчеркнул, что идея учредить Почётное знамя была предложена бойцами студенческих отрядов семь лет назад, и с тех пор награда вручается уже в шестой раз. Губернатор с гордостью отметил, что студенческие отряды Петербурга представляют собой мощную и сплочённую силу, способную решать самые разные задачи.

Кроме того, в ходе мероприятия Александр Беглов вручил Благодарственные письма Губернатора Санкт-Петербурга командирам студенческих педагогических отрядов «Созвездие», представляющему Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, и «Орбита» из Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, которые заняли второе и третье места в конкурсном отборе. Губернатор выразил признание всем участникам: «Выбрать победителя всегда непросто. Вы все отлично трудились. Показали себя настоящими ленинградцами-петербуржцами. Спасибо вам за вашу работу. Город гордится каждым из вас».

Александр Беглов также отметил, что в 2025 году студенческое движение объединило более четырёх тысяч человек, которые работали в составе 165 отрядов. Это движение не ограничивалось рамками Санкт-Петербурга — петербургские стройотрядовцы трудились в 28 регионах России и даже в пяти других странах. Их работа была разнообразной: они трудились на строительных площадках, в медицинских учреждениях, осваивали новую технику и технологии, а также собирали урожай. Археологи из студенческих отрядов открывали новые страницы истории, проводники проезжали тысячи километров, а вожатые дарили радость и знания детям, проводя с ними время на летних лагерях.

Кроме того, за минувший год участники студенческих отрядов сыграли более 60 свадеб, что свидетельствует о том, что в их жизни происходит не только трудовая активность, но и создание семейных ценностей. В их семьях родилось 17 детей, что также подчеркивает важность и значимость этого движения в жизни молодых людей. Студенческие отряды не только способствуют развитию профессиональных навыков и трудовой этики, но и становятся местом для формирования дружеских связей и личных отношений, что делает их важной частью социальной структуры города.