Вчера, 17 февраля текущего года в Смольном, резиденции губернатора Санкт-Петербурга, состоялась важная встреча, в которой приняли участие губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский. Главной темой встречи стало обсуждение работы врачей, которые оказывали медицинскую помощь как жителям Мариуполя, так и бойцам специальной военной операции (СВО) на территории Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия губернатор вручил медикам высокие награды, включая медали Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» и Благодарности Губернатора Санкт-Петербурга.

Александр Беглов подчеркнул, что за время проведения специальной военной операции медицинские работники из Санкт-Петербурга проявили себя как настоящие профессионалы, способные не только выполнять свои обязанности, но и демонстрировать патриотизм, отзывчивость и готовность прийти на помощь в самые трудные моменты. Он отметил, что медицинский персонал Северной столицы активно участвует в восстановлении здоровья не только местных жителей, но и раненых военнослужащих, проходящих лечение в петербургских медицинских учреждениях. Беглов также обратил внимание на то, что врачи не ограничиваются работой в стационарах, но и выезжают в ответственные командировки, что говорит о высоком уровне их преданности делу.

Губернатор напомнил, что уже на протяжении четырех лет петербургские врачи активно работают в новых регионах России, а также в зоне специальной военной операции. Он выделил особое внимание, которое уделяется Мариуполю, городу-побратиму Санкт-Петербурга. В прошлом году в этот город было направлено более двухсот медицинских специалистов, что стало значительной поддержкой для местных жителей. Беглов выразил благодарность медикам за их готовность выполнять свои профессиональные и патриотические обязанности в сложных условиях, оказывая помощь как российским военнослужащим, так и жителям вновь присоединённых к России регионов.

Согласно достигнутым договорённостям с администрацией Мариуполя, в 2026 году в этот город из Санкт-Петербурга ежемесячно будет отправляться бригада скорой помощи, а также до 25 врачей-специалистов. Первая группа специалистов уже отправилась на место командировки в конце января. Губернатор также напомнил, что по поручению Президента России Санкт-Петербург с первых дней освобождения Мариуполя активно приступил к его восстановлению. Важным этапом этого процесса стало установление побратимских связей между двумя городами, которое произошло 1 июня 2022 года. Всего через несколько дней, 4 июня, на берега Азовского моря прибыли первые колонны с техникой и людьми, готовыми приступить к восстановлению инфраструктуры Мариуполя.

В первую очередь внимание было сосредоточено на восстановлении социальных объектов, таких как школы, детские сады и медицинские учреждения. На данный момент силами петербуржцев в Мариуполе уже восстановлено около 50 различных объектов. Среди них можно выделить детские и взрослые поликлиники, онкологический диспансер, корпуса Центра первичной медико-санитарной помощи, а также Центр охраны материнства и детства, и даже Драматический театр. В планах на будущее — реконструкция родильного дома, что также свидетельствует о серьезном подходе к восстановлению социальной инфраструктуры города.

Александр Беглов заверил, что Санкт-Петербург продолжит оказывать всестороннюю помощь Мариуполю и его жителям, подчеркивая важность поддержки и заботы о тех, кто оказался в сложной ситуации. Он отметил, что работа медиков и всех, кто участвует в восстановлении, является не только профессиональным долгом, но и актом патриотизма и человечности. Эта встреча стала важным шагом в укреплении связей между городами и подтверждением готовности Санкт-Петербурга продолжать свою миссию помощи и восстановления в новых регионах.