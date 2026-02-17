ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости

В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Полуденный выстрел с Государева бастиона Петропавловской крепости прозвучал в честь 95-летия «Петербург-концерта»

Юбилейный год, посвященный 95-летию «Ленгосэстрады», стартовал 16 февраля, в день, когда была основана эта легендарная организация. Символическим началом празднования стало полуденное выстрел с Государева бастиона Петропавловской крепости, который произвела Екатерина Артюшкина — генеральный директор «Петербург-концерта», а также председатель комиссии по культуре, охране историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга. Екатерина, являющаяся амбассадором города в области культуры, поделилась своими мыслями о предстоящих событиях: «В юбилейном году мы обязательно обратимся к легендам Ленгосэстрады и Ленконцерта; почтим традиции, вспомним блистательные имена и продолжим творить историю на новом витке. Мы будем знакомить публику с молодыми звёздами и новыми современными творческими форматами».

Основные торжества, посвященные юбилею, запланированы на осень, однако праздничный марафон театральных и концертных мероприятий продлится на протяжении всего года. В рамках этого марафона будет представлено 95 ключевых событий, охватывающих различные жанры и форматы, приуроченных к 95-летию «Петербург-концерта». В программе запланированы как масштабные премьеры, так и камерные квартирники, которые позволят зрителям насладиться уникальной атмосферой и близостью к артистам.

Кроме того, в юбилейной программе будут тематические выставки, экскурсионные маршруты и познавательные квесты, рассчитанные как на детей, так и на взрослых. Музыкальные фестивали и танцевальные программы в живописном Румянцевском саду создадут особую атмосферу праздника. Также запланированы симфонические, эстрадные и джазовые концерты, которые пройдут как в собственных залах, так и в арт-пространствах, а также на знаковых академических сценах города.

Одним из ближайших значимых мероприятий станет «Ночь музеев». В этом году «Петербург-концерт» преобразит её в «Ночь традиций», приглашая гостей на виртуальную прогулку по страницам музыкальной истории как Санкт-Петербурга, так и всей страны. Мастера художественного слова расскажут о том, чем жили артисты и зрители в эпоху «Ленгосэстрады» и «Ленконцерта». В программе примут участие прославленные артисты и коллективы, которые исполнят любимые ностальгические мелодии и песни, вызывая у зрителей воспоминания о прошлом и создавая атмосферу единства и связи поколений.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-11-2023, 17:58
В честь 100-летия службы участковых уполномоченных полиции в Петербурге прозвучал полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
1-11-2012, 10:48
День судебного пристава
18-06-2018, 10:46
Памятная акция-концерт «Музыка войны и победы»
27-05-2020, 13:57
В День города губернатор возложил цветы к могиле Петра Первого
19-06-2017, 16:39
Симфонический концерт «Музыка войны и победы»
30-03-2016, 16:07
Работники культуры отметили профессиональный праздник

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Сегодня, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Наверх