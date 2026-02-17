В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости

Юбилейный год, посвященный 95-летию «Ленгосэстрады», стартовал 16 февраля, в день, когда была основана эта легендарная организация. Символическим началом празднования стало полуденное выстрел с Государева бастиона Петропавловской крепости, который произвела Екатерина Артюшкина — генеральный директор «Петербург-концерта», а также председатель комиссии по культуре, охране историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга. Екатерина, являющаяся амбассадором города в области культуры, поделилась своими мыслями о предстоящих событиях: «В юбилейном году мы обязательно обратимся к легендам Ленгосэстрады и Ленконцерта; почтим традиции, вспомним блистательные имена и продолжим творить историю на новом витке. Мы будем знакомить публику с молодыми звёздами и новыми современными творческими форматами».

Основные торжества, посвященные юбилею, запланированы на осень, однако праздничный марафон театральных и концертных мероприятий продлится на протяжении всего года. В рамках этого марафона будет представлено 95 ключевых событий, охватывающих различные жанры и форматы, приуроченных к 95-летию «Петербург-концерта». В программе запланированы как масштабные премьеры, так и камерные квартирники, которые позволят зрителям насладиться уникальной атмосферой и близостью к артистам.

Кроме того, в юбилейной программе будут тематические выставки, экскурсионные маршруты и познавательные квесты, рассчитанные как на детей, так и на взрослых. Музыкальные фестивали и танцевальные программы в живописном Румянцевском саду создадут особую атмосферу праздника. Также запланированы симфонические, эстрадные и джазовые концерты, которые пройдут как в собственных залах, так и в арт-пространствах, а также на знаковых академических сценах города.

Одним из ближайших значимых мероприятий станет «Ночь музеев». В этом году «Петербург-концерт» преобразит её в «Ночь традиций», приглашая гостей на виртуальную прогулку по страницам музыкальной истории как Санкт-Петербурга, так и всей страны. Мастера художественного слова расскажут о том, чем жили артисты и зрители в эпоху «Ленгосэстрады» и «Ленконцерта». В программе примут участие прославленные артисты и коллективы, которые исполнят любимые ностальгические мелодии и песни, вызывая у зрителей воспоминания о прошлом и создавая атмосферу единства и связи поколений.