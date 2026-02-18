В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории

В результате слаженных действий сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков, ГУНК МВД России, полиции Василеостровского района, ФСБ России и Росгвардии, были арестованы лица, подозреваемые в изготовлении и распространении "амфетамина".

Выявлено, что 34-летний житель Левашово организовал незаконный бизнес и лично синтезировал наркотик. В своем доме он вместе с 33-летней сообщницей оборудовал нарколабораторию. Психостимулятор распространялся через интернет-магазин в теневом сегменте.

При обыске в данном доме обнаружено и изъято более 210 литров жидких химических веществ, лабораторное оборудование и 418,8 грамма "амфетамина".

Вторая лаборатория располагалась в квартире по улице Замшина. Там задержан 38-летний "химик", конфисковано более 70 литров жидкостей, лабораторное оборудование и 545,5 грамма "амфетамина".

К конечным потребителям наркотики доставляла 31-летняя закладчица. При ее задержании и обыске квартиры изъяты еще три пакета с психостимулятором, один из которых содержал 2,78 грамма "амфетамина".

Следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району возбуждено два уголовных дела по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Подозреваемые взяты под стражу. Ведется работа по выявлению других членов группировки и преступных связей.