19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
11:01
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
10:53
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка
10:21
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником
10:13
Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга
10:11
Беглов вручил награды петербургским врачам, отличившимся в оказании помощи жителям Мариуполя и бойцам СВО
10:08
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории
20:09
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Сразу две нарколаборатории по производству «синтетики» ликвидировала полиция

В результате слаженных действий сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков, ГУНК МВД России, полиции Василеостровского района, ФСБ России и Росгвардии, были арестованы лица, подозреваемые в изготовлении и распространении "амфетамина".

Выявлено, что 34-летний житель Левашово организовал незаконный бизнес и лично синтезировал наркотик. В своем доме он вместе с 33-летней сообщницей оборудовал нарколабораторию. Психостимулятор распространялся через интернет-магазин в теневом сегменте.

При обыске в данном доме обнаружено и изъято более 210 литров жидких химических веществ, лабораторное оборудование и 418,8 грамма "амфетамина".

Вторая лаборатория располагалась в квартире по улице Замшина. Там задержан 38-летний "химик", конфисковано более 70 литров жидкостей, лабораторное оборудование и 545,5 грамма "амфетамина".

К конечным потребителям наркотики доставляла 31-летняя закладчица. При ее задержании и обыске квартиры изъяты еще три пакета с психостимулятором, один из которых содержал 2,78 грамма "амфетамина".

Следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району возбуждено два уголовных дела по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Подозреваемые взяты под стражу. Ведется работа по выявлению других членов группировки и преступных связей.

