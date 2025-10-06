На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»

На 466-м километре автодороги А-114 «Вологда — Новая Ладога», в Тихвинском районе Ленинградской области, 6 октября в 01:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. 56-летний водитель автомобиля «Lada XRAY», двигаясь по трассе, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате данного маневра произошло столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц», которым управлял 59-летний мужчина.

В результате столкновения водитель автомобиля «Лада» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются компетентными органами.