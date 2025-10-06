ента новостей

19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
10:54
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
10:50
В центре Петербурга полиция задержала участников драки
14:37
Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»
11:05
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
11:02
На Лесном проспекте задержали мужчину с незарегистрированным пистолетом и патронами
09:23
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
14:41
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
14:36
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
13:32
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
13:27
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
13:19
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
13:12
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
12:41
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
10:13
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
09:24
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»

На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Вологда — Новая Ладога»

На 466-м километре автодороги А-114 «Вологда — Новая Ладога», в Тихвинском районе Ленинградской области, 6 октября в 01:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. 56-летний водитель автомобиля «Lada XRAY», двигаясь по трассе, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате данного маневра произошло столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц», которым управлял 59-летний мужчина.

В результате столкновения водитель автомобиля «Лада» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются компетентными органами.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-07-2025, 10:44
На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»
20-06-2025, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
24-06-2025, 12:50
На трассе «Нарва» в ДТП один человек погиб и двое в больнице
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
6-02-2024, 13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
25-07-2025, 21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:54
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
3-10-2025, 09:23
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
1-10-2025, 13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
30-09-2025, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
Наверх