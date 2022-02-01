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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошло массовое ДТП

В Ленобласти произошло массовое ДТП

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
На автотрассе Вологда-Тихвин иномарка спровоцировала массовое ДТП

Сегодня днем, около 13:30 на автотрассе "Вологда-Тихвин" водитель 1974 года рождения, управляя автомашиной "Хендай Солярис", совершая обгон в неположенном месте, не справился с управлением, допустил занос, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением водителя 1982 года. Двигавшиеся за "Газелью" два самосвала "Вольво" совершили столкновение друг с другом и с "Газелью" из-за резкого торможения.

Водитель "Соляриса" не был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм он скончался на месте. Водителю "Газели" была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По факту произошедшего ДТП проводится проверка.

Источник: Конкретно.ру
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