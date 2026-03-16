Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер оказался в реанимации после инцидента молодым человеком у пекарни на проспекте Ветеранов

Пенсионер оказался в реанимации после инцидента молодым человеком у пекарни на проспекте Ветеранов

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали жителя Красносельского района, подозреваемого в причастности к инциденту с пожилым петербуржцем

Вечером 15 марта, травмированный 90-летний мужчина был доставлен в больницу из дома 149 по проспекту Ветеранов. Пожилой пешеход, получивший серьезные повреждения головы, включая гематомы и ссадины, был госпитализирован в реанимационное отделение в критическом состоянии.

Полиция Красносельского района Петербурга начала проверку инцидента. Свидетельница происшествия сообщила, что около 15:30 возле пекарни на проспекте Ветеранов к пенсионеру подошел незнакомец и намеренно толкнул его. В результате падения мужчина сильно ударился головой об асфальтовое покрытие.

В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель улицы Пограничника Гарькавого.

Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Похожие публикации

5-11-2025, 10:23
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
30-07-2025, 13:26
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Тамбасова
17-09-2025, 10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
20-09-2025, 14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
30-07-2025, 13:35
В Петербурге поймали подозреваемого в нападении на прохожего на проспекте Большевиков
1-02-2025, 13:36
На проспекте Ветеранов поймали подозреваемого в налете на  магазин

Происшествия на дорогах

Сегодня, 19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
Сегодня, 16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
Вчера, 23:39
В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"
13-03-2026, 15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
