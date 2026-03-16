Пенсионер оказался в реанимации после инцидента молодым человеком у пекарни на проспекте Ветеранов

Вечером 15 марта, травмированный 90-летний мужчина был доставлен в больницу из дома 149 по проспекту Ветеранов. Пожилой пешеход, получивший серьезные повреждения головы, включая гематомы и ссадины, был госпитализирован в реанимационное отделение в критическом состоянии.

Полиция Красносельского района Петербурга начала проверку инцидента. Свидетельница происшествия сообщила, что около 15:30 возле пекарни на проспекте Ветеранов к пенсионеру подошел незнакомец и намеренно толкнул его. В результате падения мужчина сильно ударился головой об асфальтовое покрытие.

В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель улицы Пограничника Гарькавого.

Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.