Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе задержан стрелок из пневматического пистолета

В Петергофе задержан стрелок из пневматического пистолета

Опубликовал: Антон78
Петергофе полицейские задержали мужчину, стрелявшего из пневматического пистолета

13 марта вечером к полицейским Петродворцового района Санкт-Петербурга поступил звонок о происшествии со стрельбой. Инцидент произошел около дома №14, корпус №2, расположенного на Парковой улице города Петергоф.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 60-летний гражданин, находясь под воздействием алкоголя, совершил несколько выстрелов из пневматического оружия. Целью стрелка стал 16-летний молодой человек. К счастью, в результате данного происшествия подросток не пострадал.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали нарушителя и доставили его в ближайший отдел полиции. Использованное пневматическое оружие было изъято.

В отношении задержанного мужчины следственными органами начато уголовное производство. Ему инкриминируется совершение хулиганства, что квалифицируется по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Основанием для задержания послужила статья 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Петродворцовый район, стрельба, пневматика
