На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики

В полицию Калининского района Петербурга 5 октября поступило сообщение из медицинского учреждения о самостоятельном обращении гражданина 36 лет с травмой бедра. Состояние пациента было оценено как удовлетворительное, после оказания необходимой медицинской помощи он был направлен на амбулаторное лечение по месту жительства.

Согласно заявлению пострадавшего, инцидент произошел 5 октября около 18:30 на перекрестке Суздальского и Гражданского проспектов. Неустановленное лицо произвело выстрел из пневматического пистолета, причинив ранение в область ноги.

В настоящий момент правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств данного происшествия с целью установления всех деталей инцидента и задержания виновных.