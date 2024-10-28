В Петербурге поймали «дропа» мошенников из Московской области, обманувшего пенсионерков во Фрунзенском районе

Вчера, 27 октября к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 88-летнего жителя дома 26 корпус 2 по Белградской улице о том, что по телефону мошенники убедили его передать накануне неизвестному курьеру 675 тысяч рублей, якобы за не привлечение к уголовной ответственности за содействие противоправной организации.

В тот же день к полицейским обратился еще один пострадавший от мошенников: 94-летний житель дома 19 корпус 5 по улице Олеко Дундича. Потерпевший мужчина передал курьеру мошенников 2 900 000 рублей.

В тот же день вечером сотрудниками уголовного розыска в доме на Заозерной улице был задержан подозреваемый в данных преступлениях. Им оказался 23-летний «дроп» из Московской области.

По обоим эпизодам преступной деятельности следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).