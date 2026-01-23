В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта

22 января сотрудниками уголовного розыска на улице Кораблестроителей был задержан 66-летний петербургский оптик, подозреваемый в мошенничестве. Задержание стало результатом оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с делом о хищении крупной суммы денег у пожилой женщины.

Ранее, 21 января, в полицию Петроградского района Петербурга обратилась 77-летняя пенсионерка, проживающая в одном из домов на Петровском проспекте. Она сообщила, что в течение последней недели ей звонили неизвестные, убедившие ее в мнимой угрозе мошеннических действий с ее денежными средствами.

Поверив злоумышленникам, пожилая женщина передала курьеру более полутора миллионов рублей своих накоплений. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ, квалифицирующей это деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.