Полицейскими задержан 20-летний парень, подозреваемый в обмане пенсионерки

7 октября к полицейским обратилась 90-летняя женщина, проживающая на улице Кустодиева, в Выборгском районе Петербурга. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что ей неоднократно звонили с различных номеров неизвестные. Телефонные собеседники рассказывали пенсионерке, что по вине ее невестки произошло ДТП, в котором пострадала неизвестная девушка. Для оказания медицинской помощи пострадавшей девушке, потерпевшая передала курьеру 500 000 руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

10 октября в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний подозреваемый на Московской улице в городе Всеволожск.

Мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ.