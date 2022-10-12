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Питерец.ру » Происшествия » Полицейскими задержан 20-летний парень, подозреваемый в обмане пенсионерки

Полицейскими задержан 20-летний парень, подозреваемый в обмане пенсионерки

0
32
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
Сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки

7 октября к полицейским обратилась 90-летняя женщина, проживающая на улице Кустодиева, в Выборгском районе Петербурга. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что ей неоднократно звонили с различных номеров неизвестные. Телефонные собеседники рассказывали пенсионерке, что по вине ее невестки произошло ДТП, в котором пострадала неизвестная девушка. Для оказания медицинской помощи пострадавшей девушке, потерпевшая передала курьеру 500 000 руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
10 октября в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний подозреваемый на Московской улице в городе Всеволожск.
Мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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