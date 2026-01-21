В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки

ента новостей

В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
10:35
В Петербурге 16-летняя девушка распылила слезоточивый газ в салоне автобуса
10:26
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Серебристого бульвара
10:22
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки
10:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта
10:14
В Петербурге задержаны вандалы, раскрасившие вагоны в трамвайном парке 
09:51
В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной
15:40
День освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков
15:32
В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению
15:01
В Петербурге начался капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала
14:54
В Петербурге бывший доходный дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества признали региональным памятником
14:51
В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником
14:46
Выставка «Зоосад в годы блокады»
14:43
В Петербурге состоялось открытие новой сцены Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
14:30
В Тосно мужчина с перцовым баллончиком напал на прохожую на улице Боярова
14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
14:05
В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей
14:01
В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки
13:54
Кинопоказ документального фильма «Чудеса Ксении Блаженной»
В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки

Полицейские задержали сочинца, подозреваемого в убийстве в подвале дома на набережной реки Фонтанки

13 января в правоохранительные органы Адмиралтейского района Петербурга поступила информация об обнаружении тела неопознанного мужчины в подвальном помещении дома №110 на набережной реки Фонтанки.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было предварительно установлено, что смерть 41-летнего мужчины наступила, по всей видимости, в результате множественных ударов по голове тяжелым предметом.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов правопорядка был предварительно выявлен 23-летний уроженец Краснодарского края, предположительно причастный к данному преступлению.

Задержание подозреваемого было осуществлено сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД совместно с коллегами из Адмиралтейского района возле дома №3 на Ташкентской улице.

Согласно имеющимся оперативным данным, 19 декабря в ходе совместного распития спиртных напитков в подвале дома на набережной реки Фонтанки молодой человек, движимый корыстными мотивами, совершил нападение на своего собутыльника с целью завладения мобильным телефоном марки «Redmi». Злоумышленник нанес жертве несколько ударов кирпичом по голове.

Затем преступник похитил телефон и скрылся с места преступления.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство).

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

