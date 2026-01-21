В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки

13 января в правоохранительные органы Адмиралтейского района Петербурга поступила информация об обнаружении тела неопознанного мужчины в подвальном помещении дома №110 на набережной реки Фонтанки.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было предварительно установлено, что смерть 41-летнего мужчины наступила, по всей видимости, в результате множественных ударов по голове тяжелым предметом.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов правопорядка был предварительно выявлен 23-летний уроженец Краснодарского края, предположительно причастный к данному преступлению.

Задержание подозреваемого было осуществлено сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД совместно с коллегами из Адмиралтейского района возле дома №3 на Ташкентской улице.

Согласно имеющимся оперативным данным, 19 декабря в ходе совместного распития спиртных напитков в подвале дома на набережной реки Фонтанки молодой человек, движимый корыстными мотивами, совершил нападение на своего собутыльника с целью завладения мобильным телефоном марки «Redmi». Злоумышленник нанес жертве несколько ударов кирпичом по голове.

Затем преступник похитил телефон и скрылся с места преступления.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство).

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.