В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных

Полицейские Петербурга задержали стрелявшего в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных 

В полицию Калининского района Петербурга 12 января 2026 года поступило сообщение о конфликте со стрельбой на овощебазе, расположенной на проспекте Непокоренных. Прибывший на место наряд полиции установил, что причиной инцидента стали личные разногласия между родственниками, работающими на базе.

В ходе ссоры один из участников произвел несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия. К моменту прибытия правоохранителей участники конфликта покинули территорию, информации о пострадавших нет.

По данному факту следственным отделом УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 УК РФ (хулиганство). В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение стрелявшего.

14 января 2026 года сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Калининского района задержали 33-летнего уроженца Закавказья в квартире дома 214 на проспекте Ветеранов. В ходе обыска по месту работы задержанного были обнаружены и изъяты два пистолета и 14 патронов различного калибра.

Экспертиза установила, что изъятое оружие является 7,62 мм самозарядным пистолетом Токарева и травматическим пистолетом «STREAMER-2014», пригодными для стрельбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного владения травматическим оружием и боеприпасами. Подозреваемый задержан согласно статье 91 УПК РФ.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление местонахождения остальных участников конфликта.

