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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в мошенничестве

В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в мошенничестве

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Петербурга задержали пенсионерку, подозреваемую в мошенничестве

9 декабря 2023 года 72-летняя женщина, проживающая по адресу бульвар Новаторов, дом 49, обратилась к полицейским Кировского района Петербурга. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что накануне ей поступил звонок от неизвестных лиц, которые, представившись и заинтересовавшись сохранностью ее денежных средств, уговорили ее передать 229 тысяч рублей неизвестному человеку возле дома 45 на проспекте Космонавтов.

Полиция незамедлительно возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, относящейся к мошенничеству.

12 декабря около 12 часов 25 минут полицейские, проводя оперативно-розыскные мероприятия, задержали подозреваемую в совершении данного преступления. Это оказалась 75-летняя женщина, проживающая в доме 30, корпус 3 на проспекте Маршала Жукова.

В отношении подозреваемой была применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сейчас полиция активно расследует возможное участие задержанной в совершении аналогичных преступлений.

Мошенничество по телефону является распространенной формой преступлений, которая наносит ущерб многим людям. Преступники используют различные хитрости и манипуляции, чтобы обмануть своих жертв и получить доступ к их финансовым средствам. Полиция призывает граждан быть более бдительными и не доверять незнакомым людям, особенно при обсуждении финансовых вопросов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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