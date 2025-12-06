В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко

Около 00 часов 50 минут 5 декабря в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение об инциденте в табачном магазине, расположенном в переулке Матюшенко, где было совершено нападение.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции выяснили, что примерно в 00:40 в торговую точку ворвался злоумышленник. Угрожая холодным оружием, он потребовал у 20-летнего продавца передать ему 10 тысяч рублей. Однако, не получив желаемого, преступник покинул место происшествия, не совершив кражу.

Вскоре после инцидента, возле дома №10 в том же переулке Матюшенко, правоохранители задержали 32-летнего мужчину, уроженца одной из республик Северо-Кавказского региона. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного лица в отделе полиции был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Известно, что ранее задержанный уже имел судимость за грабеж.