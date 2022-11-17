В Петроградском районе автоледи сбила двух пешеходов

Вчера вечером около 18 часов 25 минут на пересечении набережной реки Карповки и проспекта Медиков, 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Мерседес», по предварительным данным, отвлеклась на ребенка, находящегося в салоне, и совершила наезд на двух пешеходов: 42-летнего мужчину и 67-летнюю женщину, переходивших пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина-пешеход госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести, мужчина от госпитализации отказался.

По факту ДТП проводится проверка.