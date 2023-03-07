В Ленобласти сотрудники полиции раскрыли хищение свыше 8 тысяч тонн песка

В Ленинградской области сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задокументировали и пресекли хищение полезных ископаемых с территории земель сельскохозяйственного назначения в посёлке Хапо-Ое Всеволожского района, принадлежавших на праве собственности женщине 1977 года рождения.

По версии полиции, владелица участка вместе со своим мужем и их общим знакомым незаконно выкопали свыше 8 тысяч тонн песка. Похищенный природный ресурс сообщники продали, заработав на этом более 16 млн рублей.

В результате проведённых обысков по местам жительства фигурантов и в офисах организаций, куда сбывалось полезное ископаемое, полицейскими были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.