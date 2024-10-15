В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила 27-летнего велосипедиста

Вчера поздним вечером, 14 октября 2024 года около 22 часов 40 минут на 1-ом километре трассы "Санкт-Петербург - Колтуши", во Всеволожском районе Ленобласти автомобиль "Ниссан" под управлением 48-летней автолюбительницы совершил наезд на двигавшегося во встречном направлении 27-летнего велосипедиста.

В результате дорожного происшествия мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.