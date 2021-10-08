В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста

Накануне вечером, около 19 часов на 116 километре трассы "Зеленогорск - Приморск - Выборг", в выборгском районе Ленинградской области автомобиль "Киа Сорренто" пошел на обгон и на полосе встречного движения сбил велосипедиста. От полученных травм 39-летний житель города Выборг скончался на месте происшествия. Внедорожник наехал на дорожный знак и вылетел в кювет.

В местном отделе ГИБДД пояснили, что обгон на участке, где произошло ДТП, разрешен.

Автомобиль, принадлежит 55-летнему начальнику одного из подразделений Выборгской таможни Олегу Жиглову. Известный редакции мобильный телефон таможенника на момент подготовки публикации не отвечал. Его подчиненные сообщили, что руководитель с 8 октября находится на больничном.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности". Известно, что с начала этого года Жиглов уже привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.