Под Сертолово иномарка насмерть сбила 46-летнюю женщину

Сегодня вечером, 2 декабря около 18 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 30-ом километре трассы «Парголово-Огоньки», возле Сертолово, с погибшим пешеходом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 38-летнего водителя на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину - пешехода, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия 46-летняя пешеход скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.