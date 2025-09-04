В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам

19 августа в отделение полиции Приморского района Петербурга поступило заявление от 82-летней гражданки, проживающей в доме номер 50, корпус 1 по Богатырскому проспекту. В заявлении указывалось, что утром того же дня ей позвонил неустановленный человек. Используя обманный предлог о замене страхового полиса, злоумышленник убедил пожилую женщину сообщить данные ее СНИЛС. Впоследствии, звонки не прекратились.

Второй звонивший, представившись сотрудником силовых структур, сообщил о якобы существующем сговоре между заявительницей и мошенниками из Украины. Звонивший заявил о предстоящем обыске в квартире и предложил избежать уголовной ответственности, передав деньги "сотруднику" для их "проверки" с последующим возвратом.

В результате, женщина передала неизвестному курьеру 345 000 рублей. Осознав, что её обманули, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3 сентября, в результате оперативно-розыскных мероприятий, по месту жительства в городе Павловске был задержан 21-летний местный житель, имеющий судимость за наркотические преступления.

Предварительным следствием установлено, что задержанный, вероятно, причастен к аналогичному эпизоду мошенничества, совершенному 25 августа в отношении 74-летней жительницы дома 41, корпус 2 по Планерной улице. В этом случае фигурант "помог" мошенникам завладеть 580 000 рублями, которые пенсионерка передала ему возле своего дома, под предлогом "обеспечения безопасности сбережений".

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Проводится проверка на предмет причастности задержанного к совершению других аналогичных преступлений.