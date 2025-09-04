ента новостей

12:18
В Google закрыли критические уязвимости в Android, две уже фигурируют в атаках
12:07
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»
11:38
В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам
11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
11:21
На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода
11:17
На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника
11:07
В Петербурге задержали мужчину бросавшиего бутылки в прохожих из окна
10:48
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
10:44
На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера
10:38
В Петербурге девушка облила «зеленкой» сотрудника банка
19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
11:14
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
10:53
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
10:49
В Киришах полицейсике искали нелегалов
16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам

Полицейские Приморского района задержали «дропа», помогавшего мошенникам в обмане двух местных жительниц

19 августа в отделение полиции Приморского района Петербурга поступило заявление от 82-летней гражданки, проживающей в доме номер 50, корпус 1 по Богатырскому проспекту. В заявлении указывалось, что утром того же дня ей позвонил неустановленный человек. Используя обманный предлог о замене страхового полиса, злоумышленник убедил пожилую женщину сообщить данные ее СНИЛС. Впоследствии, звонки не прекратились.

Второй звонивший, представившись сотрудником силовых структур, сообщил о якобы существующем сговоре между заявительницей и мошенниками из Украины. Звонивший заявил о предстоящем обыске в квартире и предложил избежать уголовной ответственности, передав деньги "сотруднику" для их "проверки" с последующим возвратом.

В результате, женщина передала неизвестному курьеру 345 000 рублей. Осознав, что её обманули, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3 сентября, в результате оперативно-розыскных мероприятий, по месту жительства в городе Павловске был задержан 21-летний местный житель, имеющий судимость за наркотические преступления.

Предварительным следствием установлено, что задержанный, вероятно, причастен к аналогичному эпизоду мошенничества, совершенному 25 августа в отношении 74-летней жительницы дома 41, корпус 2 по Планерной улице. В этом случае фигурант "помог" мошенникам завладеть 580 000 рублями, которые пенсионерка передала ему возле своего дома, под предлогом "обеспечения безопасности сбережений".

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Проводится проверка на предмет причастности задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

